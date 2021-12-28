Лежанки, курочка и витамины: подопечные псковского зооприюта загадали желания на Новый год

09:23, 28 декабря 2021, ПАИ

Жители Псковской области могут исполнить мечты жителей зооприюта «Лесопилка», присоединившись к акции «Исполнение желаний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита», которая проводит акцию.

«Желания есть у всех. У стариков и молодых, у детей и их родителей. И раз уж Новый год - это сказка, то пусть наши мохнатые питомцы будут и стариками и детьми, и взрослыми и подростками, которые тоже мечтают, - рассказали организаторы. - Самую главную их мечту - найти свой дом - мы стараемся исполнить изо всех сил. А пока все хвосты в приюте, их желания очень личные, добрые, нужные. Мы спросили у каждого нашего питомца: «Что бы ты хотел от Дедушки Мороза», и полетели письма».



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская областная общественная организация «Зоозащита»

















Так, Царь — самый главный в кошачьем отделении — просит для всех его жителей домики, лежанки и чесалки, так как в «тёплой кошачке почти всё прохудилось». Пёс Рыжий, больной эпилепсией, просит подарить тёплый комбинезон, чтобы ему всегда было тепло. Старенькая собака Соня хочет впитывающие пелёнки, а Жуля грезит о длительных прогулках и крепком поводке. Джесси очень любит курочку и мечтает съесть её в новогоднюю ночь. У Найды сахарный диабет, и ей нужны тест-полоски и инсулин. Пёс Шанс очень хочет на Новый год собачьи витамины для него и друзей, Татушка — красивый и прочный ошейник, Ася — хороший мешок корма. Мухтар — старожил приюта, он желает на Новый год вкусную курочку, очень любит кашки с мягким мясом.

Пункт передержки «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Здесь всегда рады «добрым Дедушкам Морозам и Снегурочкам». Номер карты для пожертвований можно найти на странице «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте». Подробности – по телефону 8-911-362-31-25.