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Политика

Спикер псковского заксобрания: Сейчас, когда депутатов 26, все стали на виду

«Сейчас, когда депутатов не 44, а 26, все стали на виду», – заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live, комментируя сокращение численности депутатского корпуса регионального парламента.

«Я бы не стал впрямую связывать количество депутатов и вес депутатского мандата. Всё-таки он зависит от активности того или иного парламентария, от того, насколько он погружен в проблематику своего округа, насколько тесно поддерживает связь с избирателями, как активно ведет работу внутри партии, продвигает свои идеи на территории региона», – заметил спикер облсобрания.

Кроме того, он подчеркнул, что люди привыкли оценивать депутатов по их активности на сессии, но это, на его взгляд, тоже не совсем отражает истинное положение дел. «Можно быть гиперактивным, можно выступать по всем без исключения вопросам, построив грамотно, по всем азам ораторского искусства, свою речь. Но при этом нужно всегда смотреть, что за этим стоит, какие конкретные предложения у депутата, насколько они реалистичны, как на самом деле претворяются в жизнь», – отметил Александр Котов.

«Безусловно, сейчас, когда депутатов не 44, а 26, все стали на виду. Думаю, что в этом составе депутатский корпус обладает таким преимуществом, когда каждый может проявить себя, работая над законопроектами и транслируя проблемы своих избирателей», – заключил спикер Псковского областного Собрания.

Напомним, что в сентябре 2020 года депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов поддержали в двух чтениях законопроект о сокращении численности депутатского корпуса с 44 до 26 депутатов.

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