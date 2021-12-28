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Экономика

19 млн долларов получили псковские предпринимали благодаря Центру поддержки экспорта

19 млн долларов получили псковские предпринимали по экспортным контрактам, которые были заключены благодаря услугам Центра поддержки экспорта. Об этом рассказал заместитель руководителя центра Андрей Морозевич на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 28 декабря.

 «В принципе, сумма достаточно солидная. В целом порядка 200 предпринимателей получили услуги Центра поддержка экспорта», – отметил спикер.

Также Андрей Морозевич рассказал, что в 2021 году наибольшей популярностью у предпринимателей пользовались услуги по поиску партнеров, оформлению экспортной сертификации и размещении на новых торговых площадках.

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