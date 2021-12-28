19 млн долларов получили псковские предпринимали благодаря Центру поддержки экспорта

16:13, 28 декабря 2021, ПАИ

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19 млн долларов получили псковские предпринимали по экспортным контрактам, которые были заключены благодаря услугам Центра поддержки экспорта. Об этом рассказал заместитель руководителя центра Андрей Морозевич на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 28 декабря.

«В принципе, сумма достаточно солидная. В целом порядка 200 предпринимателей получили услуги Центра поддержка экспорта», – отметил спикер.

Также Андрей Морозевич рассказал, что в 2021 году наибольшей популярностью у предпринимателей пользовались услуги по поиску партнеров, оформлению экспортной сертификации и размещении на новых торговых площадках.