Александр Котов – о работе в укрупненных округах: Уже ясно, что это вполне работоспособная конструкция

15:57, 28 декабря 2021, ПАИ

«Уже ясно, что это вполне работоспособная конструкция», – заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live, комментируя работу депутатов в укрупнённых избирательных округах.

«Понятно, что если территория избирательного округа увеличилась, в любом случае работать сложнее. Но всегда же есть инструменты, которые можно использовать», – заметил спикер облсобрания.

По его словам, в его избирательном округе четыре района, но ещё есть депутат по партийному списку, с которым он может по договорённости согласовать действия: двум районам больше внимания может уделять Александр Котов, ещё в двух больше возможностей у списочника.

«Это, конечно, не означает, что остальная территория останется без внимания, речь идёт о координации усилий», – пояснил он.

«Уже ясно, что это вполне работоспособная конструкция. Мы не теряем связи с избирателями, всегда готовы выехать, если надо провести встречу, ознакомиться с теми проблемами, которые есть на месте, наметить какие-то пути решения, организовать приём избирателей», – подчеркнул спикер облсобрания.

В то же время Александр Котов добавил, что политическим партиям, у которых небольшое количество депутатов, сложнее работать. «На одного человека приходится территория всей области, получается. Но есть транспорт, всегда можно выехать, всегда можно встретиться с избирателями, – уточнил спикер облсобарния. – К тому же, мы можем очень быстро передать информацию, документы. Сейчас оперативно работать легко».

Напомним, в конце октября 2020 года в Псковской области утвердили новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Псковского областного Собрания.