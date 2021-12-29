Михаил Ведерников встретит Новый год с семьей в Псковской области

11:37, 29 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретит Новый год с семьей в Псковской области. Об этом он сообщил в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации.

Глава региона добавил, что график у него ненормированный. Он заявил, что будет работать и 31 декабря, и 1 января, а в новогоднюю ночь будет на связи. «Но рассчитываю, что все-таки пара-тройка дней для того, чтоб отдохнуть, отоспаться, будет, ну и для того, чтоб провести время с семьей: и мне, и семье этого времени, к сожалению, катастрофически не хватает», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».