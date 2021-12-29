О семейных новогодних традициях рассказал псковский губернатор

11:40, 29 декабря 2021, ПАИ

О новогодних традициях рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации.

«Мы готовим новогодний стол, все время импровизируем, что это будет. Дети в силу возраста в разной степени стараются помогать. Конечно, главная тема – это подарки», - отметил он.

Также глава региона рассказал, как его дети отправляют письма Деду Морозу. Кроме того, Михаил Ведерников заявил, что предпочитает дарить подарки, а не получать их.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».