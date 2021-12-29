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Общество

Губернатор Псковской области рассказал, что бы сам повесил на «Ёлку желаний»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, какую бы открытку сам повесил на «Ёлку желаний».

В эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации ведущий поинтересовался, что было бы в открытке главы региона, если бы в Кремле решили устроить такую акцию для губернаторов.

«Я бы, наверно, в шарик такой плотненький списочек закрутил», - заявил Михаил Ведерников. Он бы написал несколько простых человеческих желаний, а также озвучил бы целый ряд проблемных моментов, которые для Псковской области нужно решить. «Потому что то, что нам федеральный центр помогает, – это, конечно, здорово. Но моя большая мечта все-таки, чтобы Псковская область когда-нибудь стала самостоятельной в финансовом плане», - сказал глава региона. По его словам, работы много, «но дорогу осилит идущий».

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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