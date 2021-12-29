Михаил Ведерников пожелал псковичам встретить Новый год в кругу семьи

11:44, 29 декабря 2021, ПАИ

В преддверии Нового года губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал жителям региона здоровья и счастья.

«Новый год – семейный праздник», - заявил он в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации. Губернатор пожелал, чтобы у всех была возможность провести его в кругу семьи, рядом со своими родными, любимыми, близкими и насладиться этими моментами.

«Ну и чтобы, конечно, следующий год был гораздо лучше этого, хотя этот тоже был результативным», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота»