Михаил Ведерников осуществит желания восьми псковских ребят

17:05, 28 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осуществит желания восьми псковских ребят в рамках акции «Ёлка желаний», пишет официальный Telegram-канал региона.

Желания детей были записаны на новогодних шарах, которые повесили на праздничную ёлку. Так, глава региона пообещал в ближайшие два дня исполнить желание 11-летней девочки, которая мечтает о фотоаппарате. На ещё одном ёлочном украшении, которое вытянул Михаил Ведерников, – желание 15-летнего Ивана. Он мечтает об экипировке футболиста. Мечтой 14-летней Алины стала классическая гитара, а 10-летний Ярослав мечтает о велосипеде. Все эти мечты также обещал осуществить глава региона.

В этом году на волшебной ёлке находилось 175 желаний псковских детишек, 111 из них уже отобраны для исполнения.