Представители центра «Мой бизнес» рассказали об итогах работы центра поддержки экспорта Псковской области

12:23, 29 декабря 2021, ПАИ

28 декабря в медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция по итогам работы центра поддержки экспорта Псковской области.

Об итогах деятельности центра «Мой бизнес» в 2021 году, результатах конкурса «Экспортёр года» и мерах поддержки, оказанных предпринимателям в 2021 году, рассказали руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова и заместитель руководителя центра поддержки экспорта Андрей Морозевич. Также своим опытом взаимодействия с организацией поделился победитель регионального конкурса «Экспортёр года», руководитель отдела производства ООО «Айрон Барбер» Степан Манфановский.

Руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова рассказала, что в состав организации входит несколько структурных подразделений: центр поддержки предпринимательства, региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация и центр поддержки экспорта. Кроме того, на площадке центра функционируют ещё две структуры поддержки — центр инновации в социальной сфере и инжиниринговый центр.

Анастасия Иванова отметила, что в этом году в центре «Мой бизнес» впервые появилось понятие «комплексная услуга», благодаря которому предприниматели пользуются не отдельными услугами, а определённым пакетом. «Но для предпринимателей уже давно существует отдельная точка входа, услуги оказывают в режиме одного окна», — сообщила спикер.

По её словам, комплексные услуги дают возможность предпринимателям лучше подготовиться к экспорту товаров. «Для доработки своего продукта есть центр инжиниринга, который позволяет доводить процессы производства до такого уровня, чтобы можно было смотреть в сторону эксперта», — подчеркнула директор центра.

В центре «Мой бизнес» предприниматели могут не только получить целый ряд разнообразных услуг, но и самостоятельно пройти бесплатное обучение. Также в организации часто проводят различные обучающие семинары, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, направленные на повышение информированности и профессионального уровня участников.

За год воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в общей сложности 600 человек, из которых около 200 — самозанятые и физические лица. «В этом году работа с самозанятыми также была одним из основных направлений, был проведён целый ряд мероприятий для этой категории: мастер-классы, форумы, конференции, отдельно также для них были организованы условия выдачи микрозаймов», — отметила спикер.

Анастасия Иванова рассказала о самых популярных услугах центра. «Если не говорить о микрозаймах, одна из самых популярных услуг уже на протяжении трёх лет — софинансирование рекламной кампании. Речь идёт о любой рекламе: наружной, видеорекламе, рекламе в интернете. Особой популярностью в последнее время пользуется продвижение сайта, социальных сетей, разработка бренда и логотипа», — пояснила директор центра. Также, по её словам, большим спросом пользуется услуга получения сертификатов, лицензий и декларирования продукции.

Директор центра отметила, что в этом году центр, воспользовавшись ослаблением ковидных ограничений, начал постепенно возвращаться к традиционным мероприятиям. Был проведён форум по креативной экономике и фестиваль правдивых историй True story Fest, в рамках которого молодые предприниматели имели возможность пообщаться с единомышленниками и обменяться опытом.

Заместитель руководителя центра поддержки экспорта Андрей Морозевич рассказал, что в этом году наибольшей популярностью пользовались услуги поиска партнёров для новых предпринимателей, оформления экспортной сертификации, помощи с размещением на новых торговых площадках.

«Если обратиться к конкретным цифрам, можно отметить, что общий объём экспортных контрактов, которые были заключены благодаря нашим услугам, порядка 19 млн долларов: в принципе, сумма достаточно солидная. В целом порядка 200 предпринимателей были привлечены к услугам центра поддержка экспорта», — пояснил Андрей Морозевич.

Престижно, выгодно и интересно

Об опыте своего взаимодействия с центром поддержки экспорта рассказал руководитель отдела производства ООО «Айрон Барбер» Степан Манфановский, в этом году выигравший в одной из номинаций регионального конкурса «Экспортёр года».

Он рассказал, что его организация существует уже три года, два из которых они производят товары на экспорт. «Центр поддерживает нас в разных направлениях, делает вещи, которые изначально казались не очень значимыми, но на самом деле играют большую роль. Нам оказывают услуги перевода сайта, помощи и организации работы на электронных площадках. Плюс мы пользуемся поддержкой в организации международных выставок», — отметил Степан Манфановский.

По словам предпринимателя, изначально компания делала упор на производство средств для салонов красоты и барбершопов. После пандемии также началось производство антисептиков, влагоотталкивающей продукции для ухода за одеждой и обувью.

На данный момент экспорт товаров идёт в основном в Казахстан и Белоруссию. «При помощи центра поддержки экспорта мы активно ведём поиск партнёров, сейчас взяли курс на страны СНГ», — рассказал бизнесмен и отметил, что экспорт — это «престижно, выгодно и очень интересно».

Экспортёры Псковской области

Андрей Морозевич отметил, что на данный момент в Псковской области больше всего экспортёров в технической сфере и сфере лесного промышленного комплекса. Однако в центре поддержки экспорта стараются не только оказывать помощь предпринимателям из распространенных сфер, но и искать бизнесменов в других отраслях.

«Если говорить именно о клиентах центра поддержки экспорта, надо сказать, что мы ориентированы не только на поддержку экспортно ориентированных предприятий сырьевого экспорта, но и других. Мы, безусловно, понимаем, что у нас есть промышленность, но наша задача также искать экспортёров в новых видах деятельности», — сообщила Анастасия Иванова и отметила, что отдельно прорабатывается экспорт в сфере услуг.

Анастасия Иванова отметила, что у центра поддержки экспорта есть услуги юридического сопровождения экспортных контрактов. «Если это ваш первый контракт или у вас в штате нет юриста, то это будет хорошей возможностью проработать моменты, которые обязательно необходимо учесть в своём договоре», — подчеркнула она.

«Экспортёр года»

27 декабря на итоговом мероприятии в центре «Мой бизнес» прошла церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортёр года».

Конкурс проводился среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пользующихся услугами центра «Мой бизнес». Победителей выбрало экспертное жюри исходя из критериев, отражённых непосредственно в названии номинации.

Трейдером года стала компания Iron Barbe. В сфере промышленности победителем стало предприятие «Техносвар КС», производящее сварочное оборудование. В номинации «Прорыв года» выиграл завод «М-Конструктор», специализирующийся на производстве металлоформ и оборудования для ЖБИ. Экспортёром года в сфере высоких технологий признали Псковский трансформаторный завод. Турагентство «Атмосфера путешествий» стало лучшим экспортёром в сфере услуг, а торговый дом «Форест» (ООО ТД «Форест») победил в номинации «Новая география».