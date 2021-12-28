Около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса испортились в Псковской области

17:48, 28 декабря 2021, ПАИ

В ночь на 26 декабря в Псковской области 44 810 доз вакцины от коронавируса пришли в негодность из-за выхода из строя морозильной установки. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 28 декабря.

По словам главы региона, испортились вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Морозильная установка вышла из строя из-за заводского брака. В отношении руководства компании «Фармация» назначена служебная проверка.

Михаил Ведерников отметил, что попросит Минздрав о направлении в регион дополнительной партии вакцины.