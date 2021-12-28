Около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса испортились в Псковской области
В ночь на 26 декабря в Псковской области 44 810 доз вакцины от коронавируса пришли в негодность из-за выхода из строя морозильной установки. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 28 декабря.
По словам главы региона, испортились вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Морозильная установка вышла из строя из-за заводского брака. В отношении руководства компании «Фармация» назначена служебная проверка.
Михаил Ведерников отметил, что попросит Минздрав о направлении в регион дополнительной партии вакцины.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Депутаты Госдумы предложили ограничить срок необеспеченных потребительских кредитов пятью годами
Роспотребнадзор опасается ухудшения эпидемиологической ситуации в Псковской области из-за наплыва туристов
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)