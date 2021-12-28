Роспотребнадзор опасается ухудшения эпидемиологической ситуации в Псковской области из-за наплыва туристов

17:56, 28 декабря 2021, ПАИ

Наплыв туристов и дачников на новогодних выходных может отрицательно сказаться на уровне заболеваемости коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 28 декабря заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Он отметил, что наплыв дачников и туристов может отрицательно сказаться на заболеваемости, отчасти из-за высокого уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге. «Есть опасность, что с приезжими к нам попадет и штамм «Омикрон». Считаю, что нам необходимо сохранить все действующие ограничения», – сообщил Александр Нестерук..

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что ситуация с уровнем заболеваемости стабилизируется и сейчас регион занимает 7 место по стране, поэтому необходимо обратить повышенное внимание на контрольные мероприятия по соблюдению ограничительных мер.