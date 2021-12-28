Еще 28 аппаратов ИВЛ закупит Псковская область
Еще 28 аппаратов ИВЛ экспертного уровня закупит Псковская область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба 28 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.
На эти цели будет выделено 36,5 млн рублей. Аппараты планируется распределить в лечебные учреждения региона, чтобы у пациентов была возможность получить такую медпомощь на различных территориях.
Ранее в Псковскую область поступили 20 аппаратов ИВЛ. Глава региона напомнил, что Псковская область дополнительно получила 89 млн рублей на дооснащение и ремонт лечебных учреждений, работающих с ковидом. В первую очередь, речь идет об областной инфекционной больнице.
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