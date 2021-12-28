В Псковской области запас вакцины от коронавируса составляет более 60 тысяч доз
В Псковской области запас вакцины от коронавируса составляет более 60 тысяч доз во всех муниципальных образованиях. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на заседании оперштаба 28 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Поэтому ситуация с морозильной установкой никак на кампанию по вакцинации не повлияет», - успокоила она псковичей.
Напомним, в ночь на 26 декабря в Псковской области 44 810 доз вакцины от коронавируса пришли в негодность из-за выхода из строя морозильной установки.
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