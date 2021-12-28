Более 400 мероприятий пройдёт в Псковской области в новогодние праздники

18:04, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области в новогодние праздники пройдёт более 424 мероприятий. Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

По словам спикера, пройдут концерты, выставки, спектакли и анимационная программа. Мероприятия пройдут в Большом концертном зале филармонии, Городском культурном центре, а также на площадке колледжа искусств. В Великих Луках мероприятия пройдут в театре и Доме культуры Ленинского комсомола.

«Свободного перемещения по залу во время мероприятий не предусмотрено», - добавила Ольга Тимофеева.