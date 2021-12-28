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Движение автомобилей не будут ограничивать на новогодних праздниках в Пскове

Движение автомобилей не будут ограничивать на новогодних праздниках в Пскове, заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 28 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин отметил, что массовых мероприятий на новогодних выходных, не считая салюта, не будет. По его словам, дороги перекрыты не будут и останутся работать все светофоры. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к главам районов и директорам музеев и объектов культуры с просьбой организовать работу таким образом, чтобы избежать скопления очередей. «Если будет такая необходимость, можно попросить волонтеров», – отметил он. 

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