Публикуем видео с места ДТП в Порховском районе, где сбили женщину

09:54, 29 декабря 2021, ПАИ

Публикуем видео с места ДТП в Порховском районе, где утром 28 декабря сбили пешехода.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Подробности аварии и фотографии с места аварии смотрите здесь>>>.