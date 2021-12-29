Публикуем видео с места ДТП в Порховском районе, где сбили женщину
Публикуем видео с места ДТП в Порховском районе, где утром 28 декабря сбили пешехода.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Подробности аварии и фотографии с места аварии смотрите здесь>>>.
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