Каток в Финском парке Пскова планируют открыть 30 декабря

10:45, 29 декабря 2021, ПАИ

30 декабря в центре Пскова планируют открыть каток, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Пскову дополнительно выделили 2 млн рублей из регионального бюджета для создания открытого катка в парке у Советского моста.

На площадке планируется организовать украшения, катание будет сопровождаться музыкой.

«Если жителям понравится, то сделаем эту площадку постоянной», - подчеркнул глава региона.

Отметим, новогоднее убранство Пскова удостоилось от губернатора положительной оценки. Финансирование на приобретение украшений – 10 млн рублей — также выделено Великим Лукам. Отдельным решением главы региона районам Псковской области направлены по 1 млн рублей для создания праздничной атмосферы, Островскому району – 2 млн рублей.