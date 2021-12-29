Каток в Финском парке Пскова планируют открыть 30 декабря
30 декабря в центре Пскова планируют открыть каток, сообщили в пресс-службе администрации региона.
По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Пскову дополнительно выделили 2 млн рублей из регионального бюджета для создания открытого катка в парке у Советского моста.
На площадке планируется организовать украшения, катание будет сопровождаться музыкой.
«Если жителям понравится, то сделаем эту площадку постоянной», - подчеркнул глава региона.
Отметим, новогоднее убранство Пскова удостоилось от губернатора положительной оценки. Финансирование на приобретение украшений – 10 млн рублей — также выделено Великим Лукам. Отдельным решением главы региона районам Псковской области направлены по 1 млн рублей для создания праздничной атмосферы, Островскому району – 2 млн рублей.
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