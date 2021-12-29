Новая детская площадка может появиться на улице Яна Фабрициуса в Пскове

13:04, 29 декабря 2021, ПАИ

Новое детское игровое пространство может появиться на улице Яна Фабрициуса у колледжа ПсковГУ. Об этом глава города Елена Полонская сообщила во время эфира ПАИ-live.

Глава города напомнила, что в следующем году будет проходить ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса до вокзальной площади и отметила, что псковичи выступили с предложением обустроить новое общественное пространство около колледжа ПсковГУ.

«Я говорю о неблагоустроенном, разбитом сквере, который находится у колледжа ПсковГУ, и второе пространство находится перед лечебным центром «Лимпопо» на Стахановской, где дети с ограниченными возможностями получают услуги лечения и реабилитации. Наши жители предложили создать новое детское игровое пространство, которое позволит отдыхать там как детям с ограниченными возможностями, так и здоровым деткам», – рассказала она.

Елена Полонская отметила, что данное предложение прорабатывает лично глава администрации города Борис Елкин и выразила надежду, что при реконструкции улицы действительно необходимо уделить внимание общественному пространству для детей и молодёжи. «Таким образом, мы сможем не только улучшить качество передвижения автомобилистов по улице Яна Фабрициуса, но и восприятие пешеходов и туристов, благодаря красивому, благоустроенному пространству», – пояснила глава города.