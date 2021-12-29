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Общество

Владимир Путин внес законопроект об упрощении получения гражданства

Законопроект «О гражданстве Российской Федерации» внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В документе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. В пояснительной записке отмечено, что изменения, внесенные в Конституцию РФ после общероссийского голосования, более остро поставили ряд вопросов, касающихся приобретения гражданства России лицами, родившимися в СССР, их детьми, гражданства детей в целом, отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации в связи с совершением преступлений и установления факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации.

В ведении президента оставят прием в гражданство в исключительном порядке. В отношении остальных решение будет выносить МВД России и МИД России.

Исключительный порядок принятия в гражданство планируется распространить на лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, а также на лиц, которые ввиду своей профессии представляют интерес для страны. В целом законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации.

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