Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию России
14 марта Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.
Таким образом, Совет Федерации утвердил положительные заключения на документ всех 85 российских регионов. За это решение проголосовали 164 сенатора.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию.