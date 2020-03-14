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Общество

Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию России

14 марта Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.

Таким образом, Совет Федерации утвердил положительные заключения на документ всех 85 российских регионов. За это решение проголосовали 164 сенатора.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию.

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