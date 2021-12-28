Псковские гимнастки рассказали о своих заветных желаниях

15:28, 29 декабря 2021, ПАИ

Заветное желание псковских гимнасток — добиться успехов в спортивной карьере. Об этом воспитанницы СШ «Гармония» Злата Губкина и Дарья Сергеева рассказали в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Встреча была посвящена поездке гимнасток в Москву на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые».

Дарья Сергеева, отвечая на вопрос о новогоднем желании, сказала, что лучшим подарком будет здоровье и успехи в спортивной карьере. «Моя заветная цель — получить звание «Мастер спорта России».

По словам гимнастки, также псковичкам для полного счастья не хватает специализированного зала для тренировок, пока о нем девчонки могут только мечтать. «Собственный зал — это желание не только мое, а всех гимнасток нашего города», - добавила Дарья Сергеева.