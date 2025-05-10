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Великолукский боксер Мухаммад Шехов анонсировал большой бой

Великолукский боксер Мухаммад Шехов рассказал о подготовке к новому большому бою. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.

Фото предоставлено Олегом Лаптевым

«Мои ближайшие планы – скоро на сборы в Екатеринбург. Будем готовиться к большому бою, который планируем провести летом. Это может быть и отборочный бой, может быть и за вторую позицию», - отметил великолукский боксер.

Он также рассказал о том, как прошел бой в Венгрии. «Все отлично прошло. В Будапеште отбоксировали, выиграли. В рейтинге сейчас мы улучшимся и слава богу, все хорошо. Без травм, самое главное», - подчеркнул спортсмен.

Напомним, непобеждённый великолукский боксёр Мухаммад Шехов одержал очередную победу в профессиональном поединке в Венгрии.

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