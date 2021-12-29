«Я, может, жвачку в рот брал»: предновогодний масочный рейд прошел на главпочтамте Пскова

16:11, 29 декабря 2021, ПАИ

29 декабря в центральном отделении «Почты России» в Пскове на улице Советской состоялся рейд по соблюдению масочного режима. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По итогам рейда было составлено два административных протокола. В первом случае маску не надела молодая женщина, во втором — несовершеннолетний, 16-летний пскович, учащийся 11 класса. С последним в почтовом отделении находилась мать, она была в маске.

Третий нарушитель надел маску, но сделал это слишком поздно: его успела заметить и зафиксировать на камеру представительница правоохранительных органов. Мужчина, пришедший в отделение «Почты России» с отцом, начал возмущаться и отказался от составления административного протокола.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





«Я, может, жвачку в рот брал. И что мне, через маску ее просунуть надо», - отметил пскович. Позже он заявил о согласии проехать вместе с полицейским в отдел для выяснения обстоятельств.

Директор АНО «Центр развития цифровых технологий Псковской области» управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Александр Филиппов, также принимавший участие в рейде, рассказал, что такие рейды проходят в общественных местах Пскова регулярно.

«Проводим рейды совместно с сотрудниками полиции по отделениям как почтовой связи, так и служб доставки по выявлению граждан, которые не исполняют указ губернатора Псковской области – не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Рейды проходят ежедневно, в том числе и в выходные дни. В данный момент выявлено меньше нарушителей, чем месяц назад, ситуация улучшается. Но еще есть люди, как показала сегодняшняя ситуация, которые категорически не исполняют указ. Люди в основном понимающе к этому относятся, но есть и негативные реакции», - отметил Александр Филиппов, подчеркнув, что в праздничные выходные в Пскове также запланированы рейды.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Псковской области запланировано 436 рейдов с целью контроля соблюдения антиковидных мер, половина из них — с участием Роспотребнадзора. На прошлой неделе в Пскове на нарушителей масочного режима в общественном транспорте составили пять административных протоколов.