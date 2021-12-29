Михаил Ведерников раскритиковал реализацию нацпроектов в четырёх районах Псковской области

17:21, 29 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на итоговом совещании по реализации мероприятий региональных проектов 29 декабря раскритиковал реализацию нацпроектов в четырёх районах Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников обратил внимание, что все неотработанные вопросы в нацпроектах «Туризм и индустрия гостеприимства», «Жилье и городская среда» и «Демографии» объединяет одна проблема: отсутствие контроля и оперативной обратной связи со стороны руководителей отдельных муниципалитетов.

Он отметил, что в Печорском районе практически все объекты в той или иной степени проблемные. «Прошу главу кардинально пересмотреть свои подходы к работе, иначе нам придется расстаться», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил сложности в реализации нацпроектов в Гдовском, Новоржевском и Пушкиногорском районах. «Уважаемые коллеги, нянчиться с вами никто не будет. Вы подводите всю команду. В январе мы будем распределять средства нацпроектов. В первую очередь, будем направлять их в те районы, где коллеги действительно ответственно и серьезно относятся к своей работе», — отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что тем, кому достанется меньше всего средств, придётся самим объяснять своим жителям, почему так произошло.

Среди лидеров губернатор назвал Опочецкий, Себежский и Локнянский районы, которые первыми закончили все мероприятия на своих территориях. Также губернатор отметил и Псков, в котором даже первоначально проблемные объекты переходят в «Зелёную зону»