Полумиллиона рублей лишилась псковичка накануне Нового года

17:35, 29 декабря 2021, ПАИ

Полумиллиона рублей лишилась псковичка накануне Нового года, поверив лжебанковскому сотруднику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 декабря 38-летней псковичке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники, якобы, собираются незаконно оформить на нее кредит. Чтобы предотвратить это противоправное деяние, он предложил женщине незамедлительно самой взять кредит и перевести полученные денежные средства на «безопасный счет».

Женщина поддалась на эту уловку и перевела мошенникам 587 тысяч рублей. Когда она убедилась, что её деньги ушли в карман злоумышленников, обратилась за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.