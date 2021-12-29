Противоаварийные работы на монументе «Ледовое побоище» не получится закончить досрочно

17:50, 29 декабря 2021, ПАИ

Противоаварийные работы на монументе «Ледовое побоище» на горе Соколиха не получится закончить досрочно. Об этом на заседании совета по вопросам охраны культурного наследия заявил председатель регионального Комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы на объекте на данный момент идут по графику, однако выявленный объем повреждений в верхней части конструкций не позволит закончить его досрочно. «Монумент необходимо привести в нормативное состояние, чтобы во взаимодействии с федеральным центром продолжить работу по благоустройству прилегающей территории, которая уже была начата силами Псковского района», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Следующим этапом работ станет реставрация монумента, на нее необходимо порядка 7,2 млн рублей. Средств планируют изыскать в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».