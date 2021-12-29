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Культура

Актриса Юлия Пересильд рассказала о своей новой работе в кино

Юлия Пересильд рассказала о новой работе в кино. Фото: кадр из фильма «Солнечная линия»

Актриса Юлия Пересильд рассказала в Instagram о новой работе в кино. Премьера картины режиссёра Бориса Хлебникова «Солнечная линия» состоится 2 января в «Кинопоиске».

Новогодняя ночь. Он и она. Гости разошлись, и самое время выяснить отношения: любят они друг друга или уже нет? А в принципе любили? Говорят правду или врут? Умеют только наезжать или прощать тоже могут? Остаться им вместе или развестись?

Партнёром по фильму стал Андрей Бурковский.

«Будем смотреть под ёлочку. Можно и поплакать, и посмеяться над собой. История семейной пары. Семь лет прожитой совместной жизни и все вытекающие из этих семи лет претензии, мечты, запросы, непонимание,  которые два любящих друг друга человека решили выяснить в…. новогоднюю ночь. Обязательно 3-4 января обсудим с вами фильм в прямом эфире, ибо есть что рассказать про съёмки и смешные случаи на съёмочной площадке», – пообещала подписчикам Юлия Пересильд.

Ранее ПАИ рассказало, что уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд встречать Новый год вместе с детьми будет в родном городе.

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