Убийцу новорождённой дочери в Пскове отправляют под суд

10:38, 30 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Пскова, которая обвиняется в убийстве своей новорождённой дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в конце сентября обвиняемая родила в безлюдном месте живую девочку и ушла, оставив ребенка в лесополосе возле железнодорожных путей в Пскове. 19 октября тело младенца обнаружила выгуливающая собаку женщина, она и обратилась в полицию.

Следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики аппарата управления и полицейскими ежедневно допрашивали предполагаемых рожениц, сравнивали биологические образцы и проводили молекулярно-генетические экспертизы, так удалось выйти на предполагаемую злоумышленницу.



Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.