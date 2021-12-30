Михаил Ведерников проинспектировал ход противоаварийных работ в Снетогорском монастыре

10:56, 30 декабря 2021, ПАИ

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В Снетогорском монастыре практически завершен первый этап противоаварийных работ по укреплению скалы, на которой стоит обитель. Об этом сообщил директор АНО «Возрождение» Денис Василенко во время рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Тихона (Шевкунова) на территорию Снетогорского монастыря 30 декабря.

Под угрозой обрушения находился памятник из списка ЮНЕСКО, Собор Рождества Богородицы с самыми первыми фресками Псковской монументальной школы XIV века. Сейчас работы по укреплению склона выполнены, осталось провести отделочные работы.

«Работы велись с лета 2021 года и завершились в ноябре 2021 года. Высота склона составляла 16 метров, не было подъездных путей, бетон доставляли и поднимали при помощи специальной техники. Мы проверили всё ультразвуком. Хочу сказать, что это только первый этап. На втором этапе продолжим укреплять склон, проектные работы завершены», – отметил Денис Василенко.

Митрополит Тихон отметил, что самое главное то, что опасность разрушения памятника миновала. «В любой момент мы могли лишиться памятника. Склон мог упасть и повлечь за собой храм с фресками XIV века. Теперь будет все держаться, аккуратно и на века», – пояснил он.