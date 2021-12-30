Губернатор наградил лучших медицинских работников Псковской области

13:29, 30 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

За особые заслуги в здравоохранении, самоотверженный и добросовестный труд на благо региона, а также большой личный вклад в борьбу с пандемией COVID-19 Михаил Ведерников вручил 10 медикам дипломы и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей.

Глава региона поздравил приглашенных медиков с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы у каждого из них была возможность провести этот праздник в кругу семьи, несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения Псковской области из-за продолжающейся борьбы с COVID-19.

«С учетом дефицита кадров вы работаете за двоих, а иногда и за троих», — отметил Михаил Ведерников и обратил внимание, что для стимулирования врачей и специалистов в регионе реализуются различные меры поддержки.

В прошлом году учреждено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», оно уже присвоено 19 медикам региона. Конкурс «Лучший медицинский работник Псковской области» больше направлен на поощрение молодых врачей, которые ищут себя в профессии и постоянно развивают свои навыки. «Это не только наша оценка, но и выбор серьезных профессионалов, которые работают в сфере здравоохранения», — подчеркнул губернатор.

И. о. заведующей первым инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина от лица всех лауреатов поблагодарила губернатора и профильный комитет за высокую оценку деятельности медиков и возможность работать на благо жителей региона. «Инфекционная больница дает мне возможность расти и развиваться как специалисту. Рада работать в нашем дружном и трудолюбивом коллективе. Нашей сплоченной командой мы готовы будем принять любые вызовы пандемии и оправдать оказанное нам доверие», — сказала врач.

На премию в 2021 году претендовали 17 человек. Лучшие были определены по итогам конкурсного отбора. Учитывались заслуги при оказании медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19.