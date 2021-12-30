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Общество

Великолучан приглашают посетить новогоднюю ярмарку

Фото ПАИ

Жителей Великих Лук приглашают посетить новогоднюю ярмарку, сообщили в Instagram-аккаунте администрации города.

30 декабря с 09:00 до 21:00 на площади Ленина проходит ярмарка. Жители города могут приобрести различные товары, которые представили крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также индивидуальные предприниматели и мастера художественных промыслов и ремёсел.

Напомним, новогоднюю ярмарку в Пскове продлили до 15 января 2022 года.

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