Новогоднюю ярмарку в Пскове продлили до 15 января

13:53, 23 декабря 2021, ПАИ

До 15 января продлили ярмарку в Пскове. Об этом гаписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ответив на вопрос пользователя в Instagram-аккаунте главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Глава региона отметил, что с 7 по 15 января производители смогут осуществлять торговлю без арендной платы.

Напомним, 20 декабря на улице Пушкина развернулась новогодняя ярмарка, стилизованная под ремесленную площадку. Псковичи могут приобрести товары местного производства. Кроме того, на площадке ярмарки есть фотозоны и зоны общепита.