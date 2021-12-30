Михаил Ведерников ознакомился с проектом Псковской епархии по созданию приходских домов с благотворительными столовыми

14:21, 30 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ознакомился с проектом создания в регионе приходских домов с благотворительными столовыми. О нем рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон во время совместной рабочей поездки по Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По его словам, всего для жителей области планируется открыть 8 приходских домов, где будут действовать воскресные школы, благотворительные трапезные. Один такой дом уже открыт в Острове и в поселке Вехно Новоржевского района. Дом причта действует и при храме Архангела Михаила в Дно. В Пскове их будет пять. В ближайшие дни для прихожан и жителей откроется церковно-приходской дом на Плехановском посаде при храме Дмитрия Солунского. Еще два прихода уже работают.

Сегодня глава региона вместе с Митрополитом посетил одну из социальных столовых на территории Псковской городской больницы. Глава региона пообщался с посетителями и поинтересовался, насколько столовая востребована у граждан и прихожан. Ее работники заверили, что в трапезной всегда много народа, это помещение давно стало точкой притяжения для жителей микрорайона. Для посещения столовая открыта ежедневно. «Здесь можно посидеть, пообщаться друг с другом, почитать книги, пообщаться со священником», — заметил митрополит и добавил, что в Пскове планируется построить еще два дома причта.

Михаил Ведерников высоко оценил социальную инициативу Псковской епархии: «Это важный социальный проект для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации».

Чуть позже в ходе посещения Псковского кремля митрополит и губернатор осмотрели и небольшое кафе в доме причта, куда приходят студенты Псковского государственного университета и колледжа искусств.