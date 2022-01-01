В честь актера Андрея Мягкова назовут зеленую зону в Санкт-Петербурге
В честь актера Андрея Мягкова назовут зеленую зону на Ивановской улице в Невском районе Петербурга, где семья артиста жила после войны, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» .
Народный артист России, актер театра и кино Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни.
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Всероссийскую известность и любовь актеру принесла роль Жени Лукашина в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая вышла в 1975 году. Кроме того, зрителям очень полюбился герой Мягкова Новосельцев в фильме «Служебный роман» (1977).
Просматривание фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» 31 декабря стало российской традицией.
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