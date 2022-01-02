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Происшествия

В Пскове продолжает действовать запрет выхода на лёд

В Пскове продолжает действовать запрет выхода на лёд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

«Начался новый год, продолжаются выходные дни, любители подлёдной рыбалки наверняка захотят выйти на лёд водоёмов и заняться любимым хобби – зимней рыбалкой», – написали сотрудники ведомства и напомнили, что в Пскове продолжает действовать запрет выхода на лёд.

Из-за неустойчивой погоды в декабре образовавшийся на водоёмах ледяной покров истончился и потерял прочность, о чём свидетельствуют недавние происшествия на Чудском озере.

В целях стабилизации оперативной обстановки, связанной с гибелью людей, в Псковской области продолжаются профилактические мероприятия, направленные на соблюдение запретов выхода на лёд водоёмов. «Несоблюдение запрета выхода на лёд является нарушением статьи 2.29 закона области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». За нарушение данной статьи предусмотрен административный штраф», – напомнили в ведомстве.

Также псковичей, ставших очевидцами несчастного случая на водном объекте или попавших в аналогичную ситуацию, просят сразу обращаться за помощью в МЧС по номеру 112.

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