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Общество

МВД будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного

Бумажный паспорт гражданина России будет аннулирован, когда человеку выдадут цифровой документ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — сообщили в ведомстве. При этом уточняется, что выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, обе категории паспортов будут иметь разную юридическую силу.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. Помимо основной информации, документ может содержать информацию об отпечатках пальцев, электронную подпись. Кроме того, к документу привяжут мобильное приложение с QR-кодом. Выдавать такие паспорта планируется на добровольной основе.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что к концу 2022 года будут завершены все подготовительные мероприятия для выдачи электронных паспортов. Выдавать их собираются с 2023 года, в первую очередь это будут делать в пилотных регионах.
 

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