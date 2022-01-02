750 псковских детей из многодетных семей получили сладкие подарки

19:05, 02 января 2022, ПАИ

В канун Нового года сладкие подарки получили 750 псковских детей из многодетных семей сотрудников организаций, которые направили заявки в адрес главы города. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщила глава Пскова Елена Полонская.

Сладости также передали детям из Центра лечебной педагогики.

«Пусть в новогодней праздничной атмосфере всегда будет место для детской радости и позитивных эмоций», - отметила Елена Полонская.