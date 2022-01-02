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Общество

Первый случай заражения «омикроном» выявили в Карелии

В Карелии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила.

Новый штамм коронавируса выявили у вернувшейся из Франции женщины.

«Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное», - написал министр.

Напомним, в конце ноября ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса, который был обнаружен в ЮАР.

Напомним, первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии. О симптомах нового штамма читайте здесь.

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