Первый случай заражения «омикроном» выявили в Карелии

22:10, 02 января 2022, ПАИ

В Карелии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила.

Новый штамм коронавируса выявили у вернувшейся из Франции женщины.

«Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное», - написал министр.

Напомним, в конце ноября ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса, который был обнаружен в ЮАР.

Напомним, первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии. О симптомах нового штамма читайте здесь.