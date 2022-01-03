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Общество

Продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

Фото: УМВД России по Псковской области

Сотрудники ОПДН ОМВД России по городу Великие Луки поздравили детей из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Главная цель этих новогодних встреч – подарить ребятам отличное настроение, положительные эмоции, а также рассказать о необходимости законопослушного поведения с соблюдением правил личной безопасности. Важно помнить, что в эти новогодние дни есть дети, которые очень нуждаются в нашей заботе и ждут разных чудес, возможно, даже больше, чем остальные.

Великолукские полицейские подарили детворе настольные игры и сладкие подарки.

Напомним, что 2 января акцию «Полицейский Дед Мороз» провели для воспитанников Центра социального обслуживания Новосокольнического района.

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