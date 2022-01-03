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Общество

Семь коз и один поросёнок сгорели в канун Нового года

Фото: mordovmedia.ru

31 декабря в 17:31 в Новосокольническом районе в деревне Кутилово сгорел хлев вместе с семью козами и одним поросёнком. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание в строении. Об Этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 7:11 в Островском районе сгорел двухквартирный жилой дом. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 16:05 в Псковском районе в деревне Кусва сгорела баня. Предположительная причина — нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 21:30 в СНТ «Здоровье» на улице Восточной сгорела баня. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание на входе в строение. 

Напомним, что за день до Нового года, 30 декабря, служба пожарной охраны ликвидировала восемь возгораний на территории Псковской области.

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