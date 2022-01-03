Видеорегистратор заснял момент столкновения трёх машин в Ленинградской области

17:13, 03 января 2022, ПАИ

Видеорегистратор заснял момент столкновения трёх машин под деревней Парушино в Ленинградской области. Запись в своём Telegram-канале выложил «Mash на мойке».

На данный момент известно, что погибли двое водителей — «Дастера» и «Соляриса», оба мужчины 37 и 64 лет соответственно. Женщина и двое детей пострадали и госпитализированы в Гатчинскую больницу.

По предварительной информации, водитель иномарки шёл на обгон впереди едущих транспортных средств по встречной полосе и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с машинами, двигавшимися ему навстречу.