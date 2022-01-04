Более 265 тысяч жителей Псковской области защитились от коронавируса

10:10, 04 января 2022, ПАИ

265 307 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, из них 45 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привился 265 501 человек, в том числе 167 — за минувшие сутки. Ревакцинацию прошли 31 377 жителей Псковской области, прирост ревакцинированных за сутки составил 59 человек. Использовано 82,5 % поступившей в регион вакцины.

«На прошлой неделе сделал прививку 1921 человек. На настоящий момент выполнено 65,7% от плана вакцинации», - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 20%.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.