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Общество

Михаил Ведерников: Динамика снижения заболеваемости COVID-19 в Псковской области неплохая, но расслабляться не нужно

4 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционное совещание по актуальным вопросам эпидемиологической обстановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Статистика заболевания в новогодние праздники ожидаемо снижается. Динамика неплохая, тем не менее расслабляться не нужно», — сказал глава региона и попросил специалистов доложить о ситуации с вакцинацией от ковида и загрузкой коечного фонда.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова рассказала, что все поликлиники, больницы работают в штатном режиме, открыты и все пункты вакцинации от COVID-19. Вице-губернатор также обратила внимание, что, учитывая праздничные дни, темпы прививочной кампании замедлились. Хотя сейчас показатели снова пошли в рост. В настоящее время в регионе вакцинировано 65,8% жителей от плана. Ревакцинировано более 31 тысяч человек. В шести районах этот уровень превысил 70%. По-прежнему в антилидерах Усвятский, Красногородский и Пыталовский районы. Михаил Ведерников заметил, что с этими муниципалитетами необходимо поработать предметно. В ближайшее время пройдут совещания, чтобы детально проанализировать обстановку в районах, выездные группы специалистов продолжат работу на местах.

Глава региона поинтересовался наличием в регионе препаратов для проведения прививочной кампании. Специалисты заверили, что, несмотря на выход из строя морозильной установки в ГП «Фармация», в регионе есть различные виды вакцин. «Проблем с доступностью нет. Есть возможность выбора», — заметила заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Коечный фонд для больных коронавирусом в регионе сохраняется на уровне 735 мест, хотя доля свободных коек составляет 30%. «Мы это прогнозировали и сознательно приняли решение его не сокращать с учетом прогнозов на новый штамм вируса «омикрон», — заметила заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук подтвердил, что эпидситуация в настоящее время довольно спокойная. Так, за декабрь зафиксировано снижение уровня заболеваемости коронавирусом более чем на 32%. Кроме того, резко сократилась заболеваемость острыми респираторными болезнями. Число больных гриппом и ОРВИ за неделю уменьшилось более чем в два раза.

По итогам обсуждения глава региона напомнил, что риски усложнения эпидобстановки сохраняются, поэтому необходимо не ослаблять контроль за соблюдением противовирусных требований, особенно в транспорте, лечебных учреждениях и общественных местах. 

Ранее сообщалось, что в Псковской области на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом снизилась на 20%.

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