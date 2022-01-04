Михаил Ведерников рассказал, когда возобновят работу катки в Финском парке и на Машиностроителе

15:40, 04 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram рассказал, когда в Пскове возобновят работу катки в Финском парке и на стадионе Машиностроитель. По его словам, из-за непогоды они вынужденно закрылись до утра 7 января.

«В связи с погодными условиями приняли решение о временной приостановке работы катков в Финском парке и на стадионе Машиностроитель в Пскове. Идёт дождь, на льду лужи, комфортно и безопасно кататься просто невозможно. Пока взяли паузу до утра пятницы (7 января). Потом будем решать по погоде», - отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что при первой же возможности на катках обновят лед и площадки, полюбившиеся псковичам, возобновят работу.