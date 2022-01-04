Катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель» в Пскове закрылись из-за непогоды
В Пскове из-за непогоды закрылись бесплатные катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в Instagram стадиона.
Ранее сообщалось, что с 4 января каток на стадионе «Машиностроитель» будет бесплатным. Глава администрации Пскова Борис Елкин гарантировал псковичам подсветку, музыку и праздничную атмосферу на катке. Каток в Финском парке у Советского моста открылся 30 декабря 2021 года. Площадка стала пользоваться популярностью у псковичей.
График работы катков в Пскове можно посмотреть здесь.
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04 января 2022
Катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель» в Пскове закрылись из-за непогоды