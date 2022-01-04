Катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель» в Пскове закрылись из-за непогоды

13:44, 04 января 2022, ПАИ

В Пскове из-за непогоды закрылись бесплатные катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в Instagram стадиона.

Ранее сообщалось, что с 4 января каток на стадионе «Машиностроитель» будет бесплатным. Глава администрации Пскова Борис Елкин гарантировал псковичам подсветку, музыку и праздничную атмосферу на катке. Каток в Финском парке у Советского моста открылся 30 декабря 2021 года. Площадка стала пользоваться популярностью у псковичей.

График работы катков в Пскове можно посмотреть здесь.