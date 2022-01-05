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Общество

Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Псков 6 января

Фото с Instagram-аккаунта "Поезд Деда Мороза"

6 января в Псков приедет передвижная резиденция Деда Мороза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В составе имеется паровоз, салон-приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Пассажирами поезда будут Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда.

Посетители вокзала смогут принять участие в развлекательной праздничной программе. Напомним, псковичи раскупили билеты на поезд Деда Мороза ещё в конце ноября 2021 года. Прибытие на станцию Псков в 13:00, отправление поезда в 18:00.

Путешествие Деда Мороза началось 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день Дед Мороз сделает остановки и поздравит детей из 37 российских городов, включая Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Казань, Самару, Волгоград, Махачкалу, Гудермес, Назрань, Минеральные Воды, Сочи, Ростов-на-Дону, Москву, Псков, Санкт-Петербург, Петрозаводск и другие.

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