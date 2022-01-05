Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

14:00, 05 января 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 286 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 71 859 случаев COVID-19 (78 — за прошедшие сутки). 68 411 пациентов вылечились от коронавируса, из них 58 — за минувшие сутки.