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Общество

МИД РФ выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия следит за событиями в Казахстане и выступает за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что шаги президента Республики Казахстан направлены на мирное решение проблем и стабилизацию ситуации.

«Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что поддерживается также связь с российскими загранучреждениями в Казахстане.

«Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан России, находящихся в Республике Казахстан, нет», - отметили в МИД РФ.

Напомним, в Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения из-за митингов.

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