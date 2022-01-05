МИД РФ выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане

15:41, 05 января 2022, ПАИ

Россия следит за событиями в Казахстане и выступает за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что шаги президента Республики Казахстан направлены на мирное решение проблем и стабилизацию ситуации.

«Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что поддерживается также связь с российскими загранучреждениями в Казахстане.

«Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан России, находящихся в Республике Казахстан, нет», - отметили в МИД РФ.

Напомним, в Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения из-за митингов.