Михаил Ведерников назвал монумент Александру Невскому в Самолве новой точкой притяжения

10:40, 06 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил монумент Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Проконтролировал основные моменты новой точки притяжения в Псковской области», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что состояние дороги к деревне удовлетворительное: снег убирают, песком посыпано, проехать можно комфортно.

Также глава региона посетил частный музей Александра Невского. «Обсудили с руководством музея перспективы развития турпотока к Самолве. Договорились, что окажем поддержку в оформлении гранта на покупку современного интерактивного стола», – сообщил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что благоустройство деревни Самолва выглядит очень достойно. «Новые фонари ещё не горят – поручил подрядчику оперативно закончить работу. Старые фонари планируем направить в другие деревни, где сейчас отсутствует освещение», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона заметил, что монумент на фоне падающего снега выглядит грандиозно и величественно. «Но при этом не работает прожектор с лицевой стороны. Поручил оперативно это исправить», – уточнил губернатор.

Он также поблагодарил главу Самолвовской волости Ярослава Морозова, который лично на тракторе расчищает улицы и площадки около памятника от снега в праздничные дни.

«Обсудили с ним дальнейшее развитие Самолвы – уверен, вместе мы ещё очень многое сделаем. Помогать таким руководителям одно удовольствие», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, 11 сентября 2021 года в деревне Самолва Гдовского района Псковской области – на предполагаемом месте Ледового побоища в 1242 году – состоялось открытие мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Мероприятие приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения великого русского князя Александра Невского. В торжественной церемонии открытия памятника принял участие президент РФ Владимир Путин, который дал высокую оценку комплексу. Помимо работ по созданию самой скульптурной композиции на берегу Чудского озера была проведена в порядок прилегающая территория и близлежащие деревни Самолва и Кобылье Городище.

Мемориал возводился по поручению главы государства и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Проект был реализован Российским военно-историческим обществом (РВИО) совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и администрации Псковской области. Скульптор – Виталий Шанов, архитекторы – Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.

Отметим, что монумент выдвинули на «Народное признание – 2021».